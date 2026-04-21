¿Es Marc Márquez el culpable de la situación de Ducati? Ojo a la tajante respuesta de su hermano Álex

El hermano pequeño de Marc y piloto de Gresini ha rechazado la idea que sitúa a su hermano mayor como el responsable del rendimiento del equipo italiano.

Marc Márquez no atraviesa su mejor momento profesional. Más allá de sus peores años en MotoGP, cuando estuvo cinco años sin levantar un título, el ilerdense no ha comenzado el Mundial 2026 de la mejor forma. Su lesión producida en el GP de Indonesia 2025 le está pasando factura, y todavía no se ha subido al podio.

Además de Márquez, Ducati tampoco está consiguiendo buenos resultados este año. Su máximo competidor, Aprilia, sumado al potencial de Pedro Acosta, está impidiendo que los de Borgo Panigale puedan llegar al podio, e incluso llevarse una victoria.

Uno de los rumores que circula por el paddock sitúa a la lesión de Marc Márquez como el motivo del bajo rendimiento de Ducati. Algo que un piloto del equipo satélite como es Álex Márquez desmiente rotundamente. "La situación de Ducati no tiene nada que ver con la lesión de mi hermano", recalca el hermano del vigente campeón en declaraciones recogidas por 'DAZN'.

"Hay que saber entender la situación. Son pequeños factores: cuando otra Ducati te gana, es que el piloto puede mejorar. Es ahí donde yo hago autocrítica. También hay un pequeño inciso en la moto que no acabamos de entender; ojalá sepamos qué es", añade Álex.

Por último, el piloto de Gresini ha reiterado la idea de que su hermano no es culpable de la situación del equipo italiano, y que hay años mejores y peores. "La situación de Ducati no tiene nada que ver con la lesión de mi hermano. Hay años donde puedes dar dos pasos adelante, otros das uno, en otros te quedas igual", concluye el pequeño de los Márquez.