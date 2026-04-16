La profunda reflexión de Yeray Álvarez en 'El Cafelito' sobre tener solo un testículo

Al central del Athletic Club de Bilbao le tuvieron que extirpar un testículo por el cáncer y se negó a usar una prótesis.

En el último adelanto del nuevo capítulo de 'El Cafelito' que ya está disponible en todas las plataformas, Josep Pedrerol trata junto a Yeray Álvarez un tema delicado.

Al central del Athletic Club de Bilbao, cuando le detectaron cáncer, le tuvieron que extirpar un testículo y se negó a usar una prótesis.

"¿La quimioterapia o la radioterapia podían evitar extirpar un testículo", le plantea el presentador.

"No, la única solución era quitar un testículo", replica el futbolista, que además recuerda una graciosa anécdota con Ernesto Valverde.

"Estábamos en San Mamés antes de un partido y dijo: 'Hay que entrar en remate con dos cojones'. Todo fueron risas por parte de mis compañeros", recuerda.

"Yo me reí y le dije que no pasaba nada. Le vi apurado", añade Yeray, que afirma que nunca ha tenido "complejo".

"Me preguntan si me pondría la prótesis y a todos les digo lo mismo: que no se la pongan. Todo lo que te puede dar son problemas", explica.

"El hecho de tener solo un testículo, lo vas a ver tú y poca más gente", zanja.