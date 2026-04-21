¿Qué haría Rafa Nadal si fuera Carlos Alcaraz? Atención al consejo de Toni, la voz de la experiencia

El tío de Rafa Nadal y exentrenador del balear considera que "a su edad no tiene que arriesgar, le quedan muchos años y es mucho mejor tener precaución".

Tras bajarse de Barcelona y Madrid y con Roma prácticamente descartada, la gran duda en torno a Carlos Alcaraz es si se recuperará de la lesión sufrida en la muñeca derecha para poder participar en Roland Garros dentro de un mes.

Sobre la situación del murciano reflexionó Toni Nadal en 'Onda Cero'... y no fue muy optimista: "Escuchándole parece que está complicado".

El tío y entrenador de Rafa Nadal considera que el murciano debería parar: "A su edad no tiene que arriesgar, le quedan muchos años y es mucho mejor tener precaución".

"Normalmente no te aconsejan volver a la competición si la lesión no está totalmente curada y creo que es lo que va a hacer él", ha señalado.

A pesar de que Toni considere que "es una trastada para Carlos porque tenía muchas opciones de poder repetir el título", afirma que "inteligentemente antepone la carrera al deseo de jugar inminentemente".

"Carlos Alcaraz no tiene necesidad de forzar. Aunque en los últimos tres torneos no hayan ido las cosas del todo bien, el año ya es muy bueno para él. Ya ha conseguido un Grand Slam. Si le dicen que no está clara la participación, no participaría porque, además, a estos niveles tienes que estar muy bien para rendir al nivel que te corresponde. Mucho mejor no forzar", ha zanjado.