La última semana ha sido frenética en la Fórmula 1. A falta de carreras se han sucedido los fichajes. Carlos Sainz a Ferrari, Daniel Ricciardo a McLaren, la incógnita de Sebastian Vettel... y Fernando Alonso, claro.

El piloto asturiano sigue buscando su sitio en el 'Gran Circo' y ese sitio podría estar en Renault, que tiene un asiente libre en 2021. Es la posibilidad más factible en estos momentos para el bicampeón.

Y Romain Grosjean, piloto de Haas, lo aprueba. "Su regreso sería positivo", afirma en una entrevista al programa de Fórmula 1 de 'Sky Sports'.

"Creo que los movimientos no han terminado. Todavía hay un asiento en Renault, y escuchas el rumor de Alonso, ¿por qué no?", asegura el piloto, antes de insistir en que "el culebrón no ha terminado todavía".

"Obviamente es un gran piloto, siempre ha estado tratando de trabajar muy duro, pero ya tuvo un regreso en Renault, y obviamente no fue el mejor coche en 2009, como puedo atestiguar. Aquello realmente no funcionó", matiza el de Haas.

Su oportunidad en Ferrari

El galo también ha comentado la opción que tuvo de recalar en Ferrari ante la marcha de Sebastian Vettel. Sin embargo, la 'Scuderia' decidió apostar por Carlos Sainz, todavía con un año más de contrato en McLaren.

"Hubo algunas conversaciones detrás de la escena y sucedieron algunas cosas, y algunas personas han hecho un muy buen trabajo", soltó un misterioso Grosjean.