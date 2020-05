Tiene sólo 32 años, es cuatro veces campeón del mundo y no encuentra sitio en la parrilla para 2021. Sebastian Vettel abandonará Ferrari en 2021… ¿y entonces qué? Su futuro es incierto, y no se descarta una retirada a pesar de no ser un piloto excesivamente veterano.

Mercedes y Red Bull le han cerrado la puerta, dos de sus pocas opciones para la próxima temporada. Primero han sido las flechas de plata. "Somos leales a nuestros pilotos actuales y no queremos comenzar las conversaciones en un momento en que la temporada ni siquiera ha comenzado", ha segurado Toto Wolff en una entrevista a 'RTL'.

"Lo conozco como persona, es muy directo y representa valores similares a los que tengo. Como piloto es tetracampeón mundial, así que no necesita presentación… pero debemos ser fieles a nuestros principios", comenta el jefe de Red Bull.

Descartado Mercedes, la pelota estaba ahora en el tejado de Red Bull. Otra negativa. Más dolorosa esta vez ya que Red Bull fue el equipo con el que Vettel tocó la gloria en la Fórmula 1. "Es enormemente improbable que 'Seb' regrese con nosotros", sentenció Christian Horner en 'Sky Sports'.

Y explicó los motivos: "Tenemos un acuerdo a largo plazo con Max Verstappen. Alex Albon está haciendo un buen trabajo. Tenemos una buena dinámica dentro del equipo. La experiencia demuestra que dos machos alfa no tienden a funcionar bien".

"Sebastian sigue siendo un piloto muy competitivo. No creo que sea propicio para nuestro equipo tener dos machos alfa. Estamos contentos con la alineación de pilotos que tenemos", afirmó el jefe del equipo Red Bull.

Dos puertas cerradas de golpe para Sebastian Vettel, un piloto al que siempre se le ha calificado de frío. En Ferrari, en este 2020, tendrá otra oportunidad para demostrar que sigue siendo un campeón. ¿Lo conseguirá?