La Fórmula 1 quiere el regreso de Fernando Alonso. Es un clamor. La cuenta oficial de Twitter de la competición lleva días recordando gestas del bicampeón. Y ahora ha sido Carlos Sainz el que se ha unido a las 'peticiones' de regreso.

"A mí seguro me gustaría que Alonso estuviera en la F1, sabéis la relación que tengo con él", dijo el que será piloto de Ferrari a partir del año 2021 en una entrevista al canal 'Vamos' de Movistar.

"La F1 está para los mejores pilotos del mundo y Fernando es uno de ellos, es el sitio para Fernando, me gustaría volver a competir con él", continuó el madrileño, todavía centrado en McLaren, su actual equipo.

"Tiene un bagaje y un pedigrí que se puede permitir el lujo de decidir lo que quiera, como si decide no tocar un coche en su vida o volver a la F1 será lo que el quiera y cuando quiera y hará lo que le haga más feliz", finalizó sobre el que fuera su ídolo de la infancia.

Negociaciones con Ferrari

Debido a la Covid-19 casi la totalidad de las conversaciones con la 'Scuderia' se han realizado a través de videollamada. "Ha sido muy raro, en medio de una pandemia, pero lo he podido vivir bastante intenso. Han sido un par de meses interesantes para vivir desde casa con mi padre y las constantes llamadas con mi mánager y primo 'Caco'", cuenta.

El madrileño tiene ganas de arrancar ya la temporada. "Estoy un poco harto de estar en casa", ríe. "Las tres primeras semanas, bueno, aprovecho para dieta y deporte y me pongo más fuerte y en forma, pero fuero pasando las semanas, no acaba nunca y se me empieza a hacer largo", indica.

"Entiendo a los que me quieren ver de rojo y luchando por victorias lo antes posible, pero me gusta hacer las cosas bien y a su tiempo, tengo por delante un año raro diferente a todos los demás, que requiere máxima concentración y encima el cariño que le he cogido a McLaren y lo agradecido que me siento por la oportunidad", finalizó Sainz.