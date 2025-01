Retrasan un año más la gran esperanza de Fernando Alonso en Aston Martin: "Mirándolo en frío mejor que lo pasen a 2027..."

No tendría contrato

Lawrence Stroll está poniendo toda la carne en el asador para convertir a Aston Martin en el futuro equipo dominador de la Fórmula 1. Primero fichó a Fernando Alonso como piloto y luego a los ingenieros Adrian Newey y Andy Cowell. Un 'dream team' tanto en la pista como en la fábrica. Y su gran objetivo es el nuevo reglamento de 2026.

Pero en Italia creen que no van a llegar a tiempo, que no estarán listos para ganar en esas fechas cuando Fernando cumpla su último año de contrato. Aunque el asturiano ya ha manifestado que si todo va bien no descarta una nueva renovación.

El periodista Franco Nugnes de 'Motorsport Italia' cree que los grandes resultados se retrasarán hasta 2027, en el segundo año del novedoso reglamento.

Ni mucho menos tiene esperanzas para este curso: "El coche del 2025 sigue naciendo en Brackley, en el túnel de viento de Mercedes. Pero el de 2026, el modelo, no quieren llevarlo allí. Ahora están trabajando en la calibración del nuevo túnel para que esté listo".

"Que Newey llegue tarde creo que al final del día jugará a su favor en el sentido de que tendrán tiempo para poner la estructura en su lugar", apunta el citado periodista.

Y retrasa un año los éxitos del coche verde: "Mirándolo en frío pienso que los sueños de gloria tal vez es mejor que los transfieran del 2026 al 2027, que es cuando todo el sistema estará maduro y probablemente serán capaces de entrar en las filas de los grandes equipos de primera". Fernando tendría entonces que volver a renovar para disfrutar de una nueva lucha por el mundial como piloto.

Pero aunque Nugnes lo retrasa, sí tiene claro que Aston Martin luchará por ello. Algo que seguro ilusiona a un Alonso cuya edad no le supone un problema. Si se mantiene competitivo y el coche responde, con total seguridad ampliará su contrato en la escudería dirigida por el empresario Lawrence Stroll.