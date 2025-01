La Fórmula 1 resalta la trayectoria de Fernando Alonso: "Una carrera estelar y aún no ha terminado"

Fernando Alonso es incombustible y la Fórmula 1 lo sabe perfectamente. El ovetense ha sido protagonista en las redes sociales de la cuenta oficial de la competición con una infografía que repasa sus 21 temporadas en 'El Gran Circo'.

Desde su debut en el 2001 con la escudería Minardi hasta el presente prometedor en Aston Martin, Alonso ha tenido una trayectoria envidiable y así se lo reconoce la Fórmula 1: "2337 puntos en total, 401 Grandes Premios iniciados y dos Campeonatos del Mundo en una carrera que abarca tres décadas. Solo puede ser Fernando Alonso", comenta la publicación de Instagram.

La infografía recoge las puntuaciones de cada año por su paso por las cinco escuderías que ha pilotado: Minardi, Renault - Alpine, McLaren, Ferrari y Aston Martin. Su mejor puntuación llegaría en 2012 con 278 puntos. Un año estratosférico del asturiano. No fue recompensado ya que se quedó a las puertas de su tercer campeonato del mundo que sí se llevó Sebastián Vettel con Red Bull.

La publicación resalta los años de gloria mayúscula del asturiano. En 2005 y 2006, casi calca la misma cantidad de puntos con 133 y 134 respectivamente, trayendo los dos únicos títulos mundiales de Alonso en la Fórmula 1 con el equipo Renault.

Cabe destacar que por entonces la competición se regía por otro sistema de puntos en el que el ganador solo se llevaba diez unidades. A partir de 2010, el formato cambió a los actuales 25 puntos por ganar un Gran Premio.

Tras los años aciagos de McLaren, que le llevó a una retirada parcial, y los dos años en Alpine, Alonso tuvo un despertar en 2023. En su temporada debut con Aston Martin, Alonso consiguió ocho podios que le hicieron terminar cuarto en la clasificación de pilotos y conseguir su quinta mejor puntuación en la Fórmula 1.

