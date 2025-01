Honda se agarra al 'efecto Newey' en Aston Martin: "Juntos hemos creado el mejor coche del mundo"

Aston Martin arrancará una nueva era. Y lo tiene todo para triunfar en la Fórmula 1. Uno de los mejores pilotos, Fernando Alonso; el ingeniero más laureado, Adrian Newey; y los motores que han sido campeones en los últimos años, Honda. Hay muchas esperanzas puestas en la escudería que comanda Lawrence Stroll de cara al nuevo reglamento de 2026.

Y en Honda se agarran al 'efecto Newey'. Ya han trabajado con él en Red Bull y los resultados han sido magníficos. Juntos han convertido a Max Verstappen en tetracampeón de la competición y han construido un coche que en muchos momentos ha sido invatible.

El presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, ha dicho en 'Motorsport' que han construido "el mejor coche del mundo". Y quieren volver a hacerlo, claro. Una declaración de intenciones.

"Nos complace ver que Aston Martin está dando pasos importante para reforzar su competitividad como equipo. Nos anima mucho el hecho de que hayan consolidado su estructura de gestión, con la implicación de Newey en particular. He trabajado antes con Newey y tiene una pasión increíble por construir coches rápidos. Aunque nosotros construimos la unidad de potencia y ellos el chasis, a veces nuestras visiones no siempre se alinean. En esos casos hay conflictos entre lo que quiere el equipo del chasis y lo que quiere el equipo de la unidad de potencia, pero juntos hemos conseguido crear el mejor coche del mundo", dice el presidente de Honda.

Cree que esa aventura en Red Bull se podría repetir ahora en Aston Martin. Que Verstappen podría ser Alonso. Que nuevos éxitos son posible: "Con la llegada de Newey a Aston Martin, espero que surjan retos similares, pero espero que ayude al equipo Aston Martin Honda a convertirse en el mejor del mundo".

"Estamos preparados para algunos conflictos. Por supuesto, no es sólo Newey", sentencia el japonés. La ilusión se ha desatado en la fábrica de Silverstone... para 2026.