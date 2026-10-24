Una pelea digna de título: Márquez y Martín rozaron el accidente en la 'sprint' de Australia

El ilerdense y el madrileño estuvieron a muy pocos centímetros de tocarse e ir al suelo. Su lucha fue de un nivel tremendo aunque la batalla cesó cuando Jorge sufrió el accidente que le hizo abandonar el circuito en camillla.

Marc Márquez y Jorge Martín han demostrado durante la 'sprint' del Gran Premio de Australia porqué lideran el campeonato del mundo de MotoGP. Ambos, durante las ocho primeras vueltas de la carrera corta, han dejado un espectáculo sobre el asfalto tremendo.

Adelantamientos, sustos y un pilotaje de mucho calibre. Ha sido en múltiples ocasiones en las que ambos se han intercambiado el liderato de la carrera. A cada pasada que hacía uno, el otro no tardaba en responder. El toque estuvo muy cerca y pocos centímetros les separaron de terminar los dos cayendo.

Al final fue el propio Jorge el que terminó yéndose al suelo solo. El madrileño perdió el control de su Aprilia en la curva ocho y se despidió de la 'sprint' y, por lo pronto, de la carrera de domingo del Gran Premio de Australia. Jorge ha tenido que ser retirado del circuito en camilla.

Sin embargo, minutos más tarde ha tranquilizado la situación diciendo que ha terminado siendo menos grave de lo que parecía. A falta de parte médico, no se puede conocer de manera oficial cómo de preocupante es la lesión.

Aún así, si se trata de una fractura, como se ha especulado, parece complicado que Jorge llegue al 100% al GP de Malasia siendo una incógnita que pueda incluso correr. Aún así, con el título en juego, todo parece posible en los planes del madrileño.

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