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La llamativa reflexión de Márquez tras ganar la 'sprint' en Australia: "Quería tumbarme en el sofá..."

El ilerdense recuerda los momentos complicados que pasó al principio de temporada a nivel físico y mental. Tras la 'sprint' en Phillip Island, su candidatura al título cobra aún más fuerza.

Marc Márquez Marc MárquezGetty

Nadie a principio de temporada podría haber predicho que Marc Márquez estaría liderando el Mundial de MotoGP. El ilderdense comenzó el año con muchos problemas físicos que le impidieron competir contra las Aprilia, claramente superiores a nivel de potencia.

Pero cuando Marc peor estaba, resurgió. El nueve veces campeón del mundo, recién operado del pie y del hombro, comenzó a ganar carreras y a recortar una distancia que parecía insalvable (más de 100 puntos). Todo manteniendo el resultado en circuitos en los que no era tan fuerte y dominando donde sí se veía favorecido su estilo de pilotaje.

Márquez ha recordado tras ganar la 'sprint' en Australia (siendo líder a 10 puntos de Martín), cómo afrontaba las carreras a principio de año. Nada que ver con cómo las afronta ahora: "Durante la primera parte de la temporada llegaba a los domingos completamente vacío. Me levantaba y lo único que quería era pasarme todo el día tumbado en el sofá. Y no era una cuestión de falta de forma física", desvela Marc en declaraciones que recoge 'Motosport'.

El de Cervera también apunta aun serio cansancio mental debido a la lesión: "Los datos de mis entrenamientos en bicicleta y en otros aspectos de la preparación eran buenos. Evidentemente, tenía el problema del brazo, pero, desde el punto de vista cardiovascular, estaba en forma".

"Empecé a darme cuenta de que, cuando tienes una lesión o dificultades físicas, la parte mental soporta una carga mayor. Mentalmente es muy difícil relajarse", conclue Marc.

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