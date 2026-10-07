Josan, capitán del Elche, detenido por presuntos malos tratos

El crevillentino se encuentra en las dependencias judiciales de Orihuela después de que su pareja presentara una denuncia por malos tratos.

Josan Ferrández ha sido denunciado por su pareja, con la que se encuentra en proceso de separación, por presuntos malos tratos.

El capitán del Elche ha pasado la noche de este martes en el calabozo y se encuentra en dependencias judiciales de Orihuela a la espera de conocer su situación.

La noticia la ha adelantado el diario Información, que apunta que "en la denuncia de ella se han presentado diversas pruebas que han derivado en la detención, como mensajes vejatorios de WhatsApp o fotografías con imágenes de moratones supuestamente causados por los malos tratos denunciados".

Josan Ferrández, que lleva en el Elche desde la época en Segunda B, suma un total de 284 encuentros con el conjunto ilicitano.

El centrocampista renovó su contrato el pasado verano por una temporada más y fue pregonero en las fiestas de Elche.