El objetivo de los ultras en los disturbios de las manifestaciones: hacer "el mayor daño posible" y "que haya violencia"

Los detalles La Roca ha hablado con dos agitadores, uno de extrema derecha y otro de extrema izquierda, y han desvelado cómo se preparan para generar caos en las manifestaciones.

En Europa, las manifestaciones recientes se han vuelto más violentas, impulsadas por agitadores de extrema derecha e izquierda. Estos grupos no solo se manifiestan, sino que llegan preparados con estrategias y entrenamiento físico. Su objetivo es provocar cargas policiales para generar imágenes de violencia que alimenten la indignación pública. Alfredo, de ultraderecha, admite infiltrarse en protestas legítimas para incitar la violencia, mientras que Aldrin, de extrema izquierda, detalla tácticas como preparar ataques la noche anterior y usar ropa negra para evitar detenciones. Ambos buscan crear caos organizado y manipular el relato posterior para desacreditar a las autoridades y adversarios políticos.

Durante las últimas semanas las manifestaciones en varios puntos de Europa se están volviendo más violentas. En La Roca hemos podido hablar con dos agitadores, uno de extrema derecha y otro de extrema izquierda, que han desvelado que detrás de los disturbios que ocasionan hay una intención y también una preparación.

Porque no vienen solo a manifestarse, algunos llegan con una estrategia, una preparación física y una misión. "Lo que hacemos es la manifestación y llegado un momento en el que ya sabemos que está cerca el corto policial, nos ponemos nuestras capuchas y empezamos a agitar un poco a la gente, le lanzamos botellas, le lanzamos adoquines hasta que hay carga policial porque nos interesa muchísimo que haya la carga policial", explica Alfredo.

El que habla pertenece a una organización de ultraderecha y reconoce que aprovechan protestas legítimas, incluso las provocadas por tragedias como la DANA, para camuflarse entre ciudadanos indignados: "Reventar la manifestación y que haya violencia".

Detrás de los disturbios hay entrenamiento, reparto de funciones y una cantera cada vez más joven: "Nosotros lo que hacemos mucho son jornadas de defensa personal. Todos hacemos algo porque hay que estar preparado".

El objetivo final no es únicamente enfrentarse al adversario político, es provocar una respuesta, generar imágenes de violencia y utilizarlas después para alimentar la indignación.

"Cuando las cosas van muy mal, en un estado de guerra civilista, a nosotros nos viene muy bien porque la gente lo que quiere es mano dura. Entonces a nosotros nos viene muy bien que la gente quiera más dura", añade.

Manuales de guerrilla urbana, puntos de huida, ataques preparados la noche anterior. Todo eso está preparado a la hora de generar caos en las manifestaciones.

El que habla ahora se refiere a los grupos radicales de extrema izquierda. El objetivo, conseguir un caos organizado. "La noche antes ya vamos aflojando señales, vamos rompiendo aceras para tener preparada para el día siguiente y atacar. Vamos de negro para que no nos puedan identificar, para que no puedan hacer detenciones selectivas y acusarnos de lo que hayamos hecho", dice Aldrin, agitador de extrema izquierda.

"Solemos apuntarnos con rotulador del cuerpo en los números de teléfono de los abogados. En caso de que nos detengan, son a los que llamamos. Hacer el mayor daño posible, lo más rápidamente posible y a quien pille por medio". añade.

Pero su labor no termina en los disturbios. Después de los mismos, llega la batalla del relato. Los disturbios generan imágenes, las imágenes alimentan la indignación y esa indignación puede utilizarse para desacreditar a la policía, al gobierno o al adversario político.

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