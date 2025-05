La llamativa reflexión de Alonso sobre su 'fortuna' tras lo sucedido en el Imola: "Dos veces campeón..."

"No me considero..."

Fernando Alonso encara el Gran Premio de Mónaco tras haber firmado el mejor fin de semana de toda la temporada en Imola. Por primera vez en todo el curso, el Aston Martin respondió sobre el asfalto y solo un cúmulo de infortunios dejaron a Fernando sin un puesto en la zona de puntos.

La escudería británica y Alonso tuvieron mala suerte en el GP de la Emilia Romagna. La aparición de un 'Virtual Safety Car' y de un coche de seguridad varias vueltas después hicieron que el bicampeón del mundo, tras salir quinto, se viera relegado hasta la duodécima posición.

Terminó undécimo pero hubo un momento de la carrera en la que Fernando explotó por radio asegurando que era el piloto con "menos suerte del mundo". Varios días después y en la previa del GP de Mónaco, Fernando ha explicado ese mensaje por radio: "Es una conversación muy privada con mi ingeniero y mi equipo, decimos lo poco competitivos que somos, decimos lo competitivos que sin duda fuimos en Imola, y que podríamos sumar puntos".

"Pero esta es la regla normal para la Fórmula 1, pero no me considero desafortunado, quiero decir, dos veces campeón del mundo, dos veces ganador de Le Mans, campeón del WEC, campeón de las 24 horas de Daytona, así que si yo soy desafortunado, no puedo imaginar a los otros 18 o 17 pilotos", ha reconocido Alonso en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'.