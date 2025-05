La imagen de la ilusión en Aston Martin: Adrian Newey ya está en Mónaco... con su cuaderno

Había mucha expectación este jueves en Mónaco por la llegada de Adrian Newey a su primer Gran Premio con el equipo Aston Martin.

El británico ha llegado vestido completamente con los colores de la escudería de Silverstone y acompañado por su mujer.

Tal y como él mismo afirmó en una reciente entrevista, llega al Principado con todo lo que necesita: su cuaderno y un lápiz.

Newey tendrá la oportunidad de seguir de cerca, más concretamente desde el muro, cómo funciona el equipo durante el fin de semana.

Además seguro que le veremos andando por el paddock con su libreta observando qué llevan el resto de escuderías... y qué se le puede ocurrir.

Cabe reseñar que Adrian Newey está centrado en 2026 y en el nuevo reglamento, pero tal y como ha desvelado el propio equipo, el ingeniero más laureado de todos los tiempos ya ha dejado alguna pincelada para mejorar el monoplaza actual.

Looking good in green, Adrian. 💚

Adrian Newey arriving at the #MonacoGP for his first race weekend trackside with Aston Martin Aramco. pic.twitter.com/kppgJQ5vK4