Checo Pérez sigue en la cuerda floja. La continuidad del mexicano en Red Bull estuvo en duda durante la mayor parte de 2023 debido a su bajo rendimiento en comparación con Max Verstappen. De hecho, el neerlandés le dobló en puntos. Sin embargo, pudo salva el honor, y probablemente el asiento, al lograr el subcampeonato de pilotos en la última carrera.

Eso le permitía tomarse este 2024 como una nueva oportunidad para pelear por el título, quizás la última, ya que su contrato expira a final de año y, si no logra convencer a Red Bull con resultados, es más que probable que no continúe vestido de azul. Y no ha empezado precisamente con buen pie.

Su primera toma de contacto con el RB20 ha dejado muchas dudas, acabando a siete décimas del mejor tiempo de Verstappen. Por ello, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, le recomienda que no intente compararse con el tricampeón del mundo. "Sergio necesita sacarse a Max de la cabeza y centrarse en su propio rendimiento", ha afirmado Marko en declaraciones a 'Auto Motor und Sport'.

No es la primera vez que el asesor de Red Bull critica en público a Pérez. De hecho, le ha cuestionado en varias ocasiones y no ha ocultado que, si fuera por él, el de Jalisco no comenzaría esta temporada en el equipo.