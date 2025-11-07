Robabragas y reincidente: el modus operandi del acosador que tiene atemorizadas a dos jóvenes de Barcelona

Los detalles Abril y Laia viven atemorizadas por un acosador que les roba la ropa interior tendida en su terraza en plena noche. Incluso les ha dejado bragas compradas por él, a modo de perturbador 'regalo'.

En Barcelona, Abril y Laia, dos jóvenes que residen en un bajo de fácil acceso, viven aterrorizadas por un hombre que, desde hace cinco meses, irrumpe en su terraza durante la madrugada para robarles la ropa interior. A pesar de ser detenido por los Mossos d'Esquadra, fue liberado al no considerarse allanamiento de morada, ya que el ladrón solo se apoya en la barandilla para cometer el robo. Las jóvenes instalaron una cámara de vigilancia y denunciaron el acoso, que Cristina Mateos Casado, experta en violencia de género, califica como "violencia sexual". Esperan una orden de alejamiento mientras viven con miedo constante.

03:32 de la madrugada. Un encapuchado se acerca a la terraza, se apoya en la barandilla, estira al brazo hasta el tendedero y se mete en el bolsillo un puñado de bragas. Dos noches después, vuelve. Esta vez utiliza una fregona de la propia casa para acceder a la ropa interior. Es una escena que se repite desde hace cinco meses y que se ha convertido en una pesadilla para Abril y Laia.

Las dos jóvenes residen en un bajo de fácil acceso en Barcelona y viven atemorizadas por un hombre que, de forma recurrente, aparece allí en mitad de la noche para robarles la ropa interior tendida en la terraza. Además, busca cualquier método para intimidarlas, dando golpes en la ventana. Los Mossos d'Esquadra han llegado a detenerle, pero le pusieron en libertad. "Como se apoya y las coge estirando, pues no es allanamiento de morada", explican ellas.

Cuando todo empezó, en un principio pensaron que la ropa simplemente se perdía en vacaciones o que se la había tragado la lavadora, pero se quedaron sin bragas y saltaron las alarmas, especialmente cuando se dieron cuenta de que el ladrón, a su vez, les dejaba nuevas prendas. "Después de hacer otra colada nos encontramos estas dos bragas colgadas con etiqueta, como 'regalo', de alguna manera, y ya supimos que no se trataba de un olvido nuestro, sino de un acosador", relatan.

Pusieron una cámara de vigilancia, le denunciaron y los Mossos llegaron a detener al sujeto, pero "lo soltaron porque no podían retenerlo por nada más", según cuentan las víctimas. Desde entonces, ha vuelto a venir. "Nos da miedo dormir en casa", lamentan las jóvenes, que viven "con miedo cada noche a ver si aparece o no aparece".

No es solo un robo, sino "un caso de violencia sexual tipificado por la ley", según explica Cristina Mateos Casado, Doctora especializada en violencia de género y sexual por la UCM. "Hay acecho sexual, hay hostigamiento sexual, hay invasión de la vida privada, contra la voluntad de estas mujeres y sin consentimiento", detalla. A espera de juicio, ellas necesitan que la orden de alejamiento llegue antes.

