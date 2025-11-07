Vender 20 millones de coches y hacer realidad los taxis autónomos: las condiciones de Tesla para que Musk reciba su billón de dólares

¿Por qué es importante? Los accionistas de la compañía han acordado que el magnate pueda conseguir casi un billón de dólares en acciones si es capaz de cumplir los objetivos fijados por la empresa para la próxima década.

Elon Musk tiene la opción de llevarse el bono salarial más grande de la historia, casi un billón de dólares, tras obtener el apoyo del 75% de los accionistas de Tesla. Este bono, en acciones y no en efectivo, incentivará a Musk a liderar la compañía durante los próximos 10 años. Para recibirlo, deberá cumplir con ambiciosos objetivos: vender más de 20 millones de coches, comercializar un millón de robotaxis y aumentar el valor de Tesla un 400%. Aunque Musk afirma que su motivación es mantener el control de la empresa, el monto es tan significativo que podría financiar importantes presupuestos internacionales durante años.

Ahora bien, para conseguirlo tiene que cumplir una serie de condiciones. Unas que no parecen tan sencillas de conseguir. En los próximos 10 años, Musk tendrá que conseguir que Tesla venda más de 20 millones de coches. Una cifra lejana a los 1,8 millones de vehículos que lograron entregar en 2024.

Además, el magnate se ha comprometido a vender un millón de sus robotaxis (o taxis autónomos). Un proyecto iniciado por él y que precisamente todavía es ese, un proyecto que aún no es realidad. Y, por último, la compañía también le ha requerido que sea capaz de aumentar el valor de la empresa en la próxima década un 400%.

Eso sí, por mucho dinero que sea, lo que Musk buscaba con esta operación era controlar la compañía, como él mismo ha reconocido: "No es por el dinero, es por tener el control del futuro de la compañía. Lo único que me importa es que no me echen inversores activistas. Y esto ya lo he dicho muchas veces".

Pero por mucho que le reste importancia a la cantidad, es tanto dinero que podría pagar el presupuesto anual de toda la Unión Europea durante los próximos cinco años, podría cubrir el coste de las pensiones en España durante otros cinco años y podría sufragar la educación básica a nivel mundial hasta 2032.