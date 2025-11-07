El padre de Simoncelli encumbra a Marc Márquez: "Su estilo y enfoque son muy parecidos a los de mi hijo"

Paolo Simoncelli no ha dudado al afirmar que la mejor sensación de 2025 ha sido "la victoria de Marc Márquez en el Campeonato del Mundo".

Aunque ya hayan pasado 14 años del fallecimiento de Marco Simoncelli en aquel trágico 23 de octubre de 2011 en el Circuito Internacional de Sepang, el recuerdo del italiano sigue intacto.

Su padre, Paolo Simoncelli, que sigue muy ligado al mundo del motociclismo, ha ofrecido su análisis sobre lo que ha deparado la presente temporada en 'MotoSprint'.

El italiano, cuando le han preguntado por la mejor sensación de 2025, no ha dudado: "La victoria de Marc Márquez en el Campeonato del Mundo".

De hecho, leve similitudes con su hijo: "Su estilo de pilotaje y su enfoque de la carrera son muy parecidos a los de mi hijo. Me emociono cuando corre y me alegro cuando gana".

Paolo encumbra a Marc por volver a ganar tras pasar cuatro veces por quirófano: "Lograr este resultado después de una larga lesión lo dice todo sobre él. La lesión que sufrió justo después no era lo que queríamos; le restó algo de espectacularidad".

"Ahora habría corrido a su manera, sin pensarlo demasiado. Pero estas cosas pasan en una carrera", ha zanjado.