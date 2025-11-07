La opinión de Max Verstappen sobre Álex Palou y la IndyCar: "Si yo estuviera en su lugar..."

El neerlandés ha opinado sobre el tetracampeón de la InyCar en un análisis que empatiza con las decisiones que ha tomado el piloto español.

Max Verstappen amenaza el liderato del campeonato del mundo de F1. El neerlandés ha protagonizado una remontada extraordinaria que le permite soñar con el Mundial a falta de cuatro GP aunque la ventaja continúa favoreciendo a los McLaren.

El piloto de Red Bull conoce al Álex Palou, tetracampeón del mundo, y, además, guarda un buen recuerdo: "Fue mi compañero de equipo en CRG en karting y también en Redline. Incluso corrimos algunas carreras juntos. Para empezar es un tipo muy simpático, y lo que ha logrado en IndyCar es realmente impresionante y también la forma en que lo hace".

El brillante desempeño del español despertó los rumores que lo vinculaban con el 'Gran Circo' aunque parece que el futuro del piloto seguirá ligado a la IndyCar. Una decisión que suscitó polémica aunque Max Verstappen la respalda: "Si yo estuviera en su lugar, no dejaría la IndyCar".

"Pocas personas tienen la oportunidad de ganar, necesitamos vivir bien, necesitamos ganar dinero y si te encuentras en una posición dominante puedes asegurar tu propia supervivencia. ¿Por qué te arriesgarías a tirarlo todo por la borda? ¿Por algunos años de F1?", sentenciaba el tetracampeón de F1 en el podcast 'Pelas Pistas' emitido en YouTube.