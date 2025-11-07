Junts insiste en que no van de farol frente a un Gobierno escéptico ante el órdago que Sánchez dice respetar

Los detalles El presidente del Gobierno, pese a asegurar que se toma "muy en serio" el bloqueo de Junts, ha insistido en que seguirán adelante con la legislatura y "sudarán la camiseta" para presentar los Presupuestos Generales del Estado.

Junts ha decidido bloquear la legislatura, rechazando cualquier propuesta del Gobierno. A pesar de esto, Pedro Sánchez insiste en presentar los Presupuestos Generales del Estado y gobernar hasta 2027. Fuentes del Gobierno admiten que el desafío de Junts no será fácil de implementar, pero la formación catalana asegura que la ruptura es irreversible debido al incumplimiento del PSOE. Sánchez, sin embargo, sigue comprometido con su agenda y el diálogo con todos los grupos parlamentarios. Mientras tanto, el bloqueo de Junts amenaza reformas cruciales exigidas por Europa y afecta a importantes medidas sociales.

Junts está decidido a poner punto y final a la legislatura. O, al menos, a bloquearla por completo. Lo estaban avisando y en estos últimos días lo han materializado con un 'no' a todo lo que venga desde Gobierno. Pero, pese a ello, Pedro Sánchez insiste en que "sudarán la camiseta" para presentar los Presupuestos Generales del Estado y no duda en insistir en que llegarán hasta el 2027.

Fuentes del Gobierno reconocen a laSexta que a la formación catalana no le va a ser fácil "llevar a la práctica este órdago" que han lanzado al Gobierno. Sin embargo, los de Puigdemont dejan claro en cada aparición pública que no van de farol y que la ruptura es "irreversible". "Junts ha cumplido su parte del acuerdo, el PSOE no ha cumplido su parte, quien nos ha llevado a esta ruptura irreversible ha sido el PSOE", ha afirmado su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, en una entrevista con TVE.

"Las leyes que ha sacado el Gobierno han sido con los votos de Junts, excepto la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que esto lo ha hecho con sus socios de la derecha, a partir de ahora este Gobierno no va a poder legislar", ha añadido.

Pero Pedro Sánchez se mantiene firme. Quiere gobernar hasta 2027 y, aunque se tome "muy en serio" el discurso de Junts, ellos "seguirán con su hoja de ruta hasta 2027" empezando por presentar unos Presupuestos Generales del Estado: "El Gobierno presentará los PGE. Sudaremos la camiseta. Con nuevos presupuestos o sin ellos, España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027".

"Merece la pena el esfuerzo", ha añadido el líder del Ejecutivo durante una rueda de prensa en la cumbre de líderes previa a la COP30 celebrada en Brasil en la que destaca la necesidad de "preservar" la tarea de seguir adelante porque "los resultados están ahí". Porque por mucho que afirmen desde Junts, Sánchez ha insistido en que "este es un Gobierno que, durante los últimos siete años, ha demostrado su capacidad para dialogar y llegar a acuerdos". "Eso es lo que vamos a seguir haciendo con todos los grupos parlamentarios", ha sentenciado.

Una tarea que esas mismas fuentes reconocen a laSexta que no les será fácil. Al menos cuentan con el apoyo de Sumar. "Junts tiene que decidir si quiere ser útil a Cataluña o útil al PP y a Vox", ha aseverado este viernes Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.

Pese a todo, desde el Ejecutivo seguirán tendiendo la mano a la formación catalana. Los de Puigdemont reiteran que no quieren seguir hablando con el Gobierno, pero su bloqueo no solo afecta a la estabilidad del Gobierno, sino que también a varias reformas que Europa exige a cambio de los fondos europeos (92.000 millones de euros). Unas reformas que no saldrían, en principio, sin los votos de Junts.

También quedan en el aire con este bloqueo la reforma de la Justicia propuesta por el ministro Félix Bolaños o la ley que cambiaría las campañas electorales. Y, en lo social, penden de un hilo las ayudas a las familias monoparentales, el permiso laboral de 10 días por el fallecimiento de un familiar y los nuevos permisos de crianza y paternidad.

Por todo ello, parece que la relación entre Junts y el Gobierno seguirá dando mucho de qué hablar.