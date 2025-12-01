Muere a los 92 años Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis y referente del deporte italiano

El tenista italiano consiguió dos Roland Garros consecutivos y es el único de su país en acceder al Salón de la Fama del Tenis. Rafa Nadal se ha despedido de la leyenda.

El mundo del tenis llora la muerte de una de sus leyendas. La Federación Italiana de Tenis ha anunciado la muerte de Nicola Pietrangeli, ganador de dos Roland Garros y el jugador con más partidos ganados en la Copa Davis, a los 92 años de edad.

Pietrangeli es considerado, además de un icono del tenis, uno de los mayores referentes del deporte transalpino debido a sus logros conseguidos a lo largo de su carrera. El italiano fue el primero de su país en conquistar un Grand Slam al ganar dos Roland-Garros consecutivos en 1959 y 1960, además de ser el único en entrar en el Salón de la Fama del tenis.

En cuanto a su periplo en la Copa Davis, Nicola es el tenista con más partidos disputados y ganados en el torneo, con 120 encuentros ganados de 164. Pese a ello, el italiano nunca levantó la 'Ensaladera' al perder dos ediciones consecutivas ante Australia en 1960 y 1961.

En total, su palmarés cuenta con 48 títulos, entre los cuales destacan dos Roland-Garros, dos títulos en Roma en 1957 y 1961, y tres en Montecarlo en 1961, 1967 y 1968.

"Me deben estar castigando porque he hecho algo malo en mi vida. Los días son largos, muy largos. Menos mal que duermo, que eso me ayuda. Quisiera un día sin dolor. Este dolor que sufro me impide moverme, lo han probado todo", confesaba Pietrangeli en una entrevista para 'Supertennis' en verano tras superar un cáncer.

Nadal se despide de "un grande del tenis mundial"

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del extenista italiano, muchas han sido las personalidades e instituciones del ámbito del tenis que han querido mostrar sus condolencias.

Entre ellas, ha destacado la de Rafael Nadal, ganador de múltiples Roland-Garros al igual que Pietrangeli. "Acabo de enterarme de la triste noticia del fallecimiento de un gran tenista italiano y mundial", comenzaba su pésame Rafa.

"Mi más sentido pésame a toda su familia, a su hijo Filippo y a toda la comunidad tenística italiana. Querido Nicola", concluía el extenista español acompañando su mensaje de una fotografía de Nicola junto a él en la entrega del quinto Roland-Garros del de Manacor en 2010.