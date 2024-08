"Sin duda, estará en uno de nuestros coches el año que viene": así de categórico se ha mostrado Helmut Marko cuando le han preguntado en una entrevista en 'Kleine Zeitung' si Liam Lawson tendrá asiento en 2025 en la parrilla de Fórmula 1.

Si el neozelandés sube a RB, solo podría hacerlo en lugar de Daniel Ricciardo, ya que Yuki Tsunoda tiene contrato.

Sobre ello le han preguntado al australiano en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Países Bajos, asegurando que sacará su mejor versión para que le "busquen un hueco".

"Sigo sabiendo que el rendimiento es mi mejor amigo y muestro mi mejor versión, esto me da en una buena posición para seguir en algún lugar de la familia el año que viene, me tengo que centrar en eso", ha explicado.

Ricciardo reconoce que Lawson se merece el asiento: "Hablando de Liam, pilotó el coche el año pasado, hizo un buen trabajo y creo que se merece un asiento en la parrilla. Así que si le han garantizado un asiento para 2025, es bueno, porque se lo merece".

"Pero si rindo, estoy seguro de que me encontrarán un hueco en algún sitio. Red Bull me ha dado la oportunidad de volver aquí, así que no es algo que quiera descartar", ha zanjado.

Cabe reseñar que en caso de que 'Checo' Pérez sufra un gran bajón en su rendimiento en esta segunda mitad de temporada, es posible que Christian Horner subiera a Tsunoda, lo que dejaría un volante libre para Ricciardo o el mexicano.