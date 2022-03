Era un secreto a voces y ya es oficial. Después de 40 años, Las Vegas acogerá un Gran Premio a partir de 2023, el tercero que se correrá en Estados Unidos tras Miami y Austin. La prueba está prevista que se dispute en la madrugada de un sábado al domingo de noviembre, siendo una de las últimas carreras de la temporada.

El circuito urbano contará con una longitud de más de seis kilómetros, con tres rectas y 14 curvas en las que se alcanzará una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora en las 50 vueltas previstas.

Las diferentes reacciones no se han hecho esperar, y desde Red Bull ya han celebrado la vuelta a Nevada con la publicación de un vídeo en sus redes sociales donde aparece uno de sus monoplazas recorriendo las calles de la ciudad.

"¡Las Vegas bebé! Regresaremos en 2023", se puede leer en el mensaje que acompaña a las imágenes. Cabe destacar que ya se corrió frente al Caesars Palace en 1981 y 1982, pero esta vez el circuito que se ha presentado es totalmente novedoso.

VEGASSSS BABY! 🤩 We're heading back down the Strip in 2023 🇺🇸 #LasVegasGP pic.twitter.com/IhlbyzcdD5