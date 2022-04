Tras un 2021 a modo de calentamiento después de tomarse dos años de receso de Fórmula 1 probando otras disciplinas como el Dakar, la Indy o el Mundial de Resistencia, 2022 se presentaba como la temporada en la que Fernando Alonso y Alpine darían un paso adelante para acercar posturas al conocido 'Plan'.

Sin embargo, y a pesar de que tanto en viernes como en sábados la escudería ha demostrado que tiene un monoplaza potente a una vuelta, el rendimiento el día de carrera ha sido, hasta el momento, muy pobre.

Fernando Alonso apenas suma dos puntos en los cuatro primeros Grandes Premios, veinte menos que su compañero, Esteban Ocon, que hasta el momento solo ha mejorado al bicampeón del mundo en clasificación en la Q3 de Arabia Saudí.

Castigo excesivo para el ovetense, que encadena tres 'ceros' seguidos en su casillero. "Prefiero terminar la temporada mejor que empezarla bien y terminarla mal", señaló Alonso tras abandonar nuevamente en Australia.

Fernando lamentó no tener 25 o 30 puntos a estas alturas: "Pero, al mismo tiempo, cuando ves las carreras en la televisión, y he visto demasiadas de momento en estas cuatro primeras, tener solo dos puntos en el campeonato cuando debería tener quizá 25 o 30, es doloroso".

"Tenemos algunos problemas de fiabilidad, tuvimos este problema en la clasificación de Australia. Esta vez todo el mundo se tocó en la salida y no ha pasado nada, sus coches parecen irrompibles", explicó.

"Pero nuestro coche, fue solo un pequeño beso de Mick y está completamente destruido. Ni siquiera sé si este fondo plano se podrá usar en Miami", añadió.

"Hay muchas consecuencias fuera de nuestras manos, no por nuestros propios errores, solo por culpa de otra persona o algo, y eso es bastante doloroso", zanjó.

Alonso se mostró convencido de que "todo el mundo estará de acuerdo en que hemos tenido muy mala suerte"... ¿pero realmente la ha tenido o son simples excusas?

Información, no opinión

A pesar de sumar tres ceros consecutivos en las cuatro primeras carreras, no está siendo el peor arranque de temporada de la dilatada trayectoria de Fernando Alonso: 2001, 2015 y 2017 son, hasta ahora, sus peores comienzos.

Paralelamente, a diferencia de Esteban Ocon que pudo terminar las cuatro carreras disputadas sin problemas de fiabilidad, a Alonso estos le han lastrado continuamente.

El Baréin sufrió problemas de motor que le obligaron a dejar pasar a su compañero; en Arabia Saudí, tras la batalla con el francés, el 'engine kill' emergió en su pantalla y tuvo que abandonar; en Australia un fallo hidráulico le privó de luchar por la pole en clasificación y en carrera el desgaste de los neumáticos y una mala estrategia devenida de un temprano accidente de Sebastian Vettel le dejaron sin opciones de puntos; y en Imola, como ya es sabido, ese "beso" con el Haas de Schumacher le dejó K.O. en la primera vuelta.

Por unas cosas o por otras, aún no se ha podido ver el nivel real de Fernando Alonso al volante de un A522 fino, puesto a punto y sin interrogantes de fiabilidad. Apenas 30 giros en Arabia Saudí nos permitieron atisbar el potencial real del Alpine, pero su consistencia en carrera se ha diluido en el resto de temporada. Restan 19 carreras, y la suerte no so siempre será esquiva. Fernando Alonso ya piensa en Miami.

