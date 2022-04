Muy mal tienen que ir las cosas en el garaje de Mercedes para que Lewis Hamilton, cuatro meses después de jugarse el Mundial de Fórmula 1 2021 contra Max Verstappen en la última vuelta del GP de Abu Dabi, se desmarque de la lucha por la corona.

El heptacampeón marcha séptimo en la clasificación, a 58 puntos del líder, Charles Leclerc, mientras que su compañero, George Russell, está demostrando mucho más en las cuatro carreras que van de temporada.

En Imola, el ex de Williams terminó cuarto, mientras que Hamilton no logró superar a Pierre Gasly en más de 30 vueltas y no pudo pasar de la 13ª posición.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha querido cerrar filas en torno a Hamilton tras el GP de la Emilia Romaña: "Tengo que protegerlo. No se trata de su momento más bajo, lo que está abajo es el rendimiento del coche".

"Este tipo es el mejor piloto del mundo y no tiene una máquina y un equipo que le sostenga para demostrarlo. En cierto modo, es incluso irrelevante si llegas octavo, 12º ó 15º, no importa, todo está mal", ha añadido en declaraciones a 'Reuters'.

"Va a ayudar al equipo a reaccionar y nos mantenemos unidos en los buenos y malos momentos. El domingo, ciertamente, fue un día muy malo", ha zanjado el austriaco.

En menos de 14 días tendrá lugar la quinta carrera del año en el novedoso circuito de Miami. Allí, Mercedes espera presentar mejoras con las que gane potencia y sofoque los graves problemas de 'porpoising' que tiene.