Fernando Alonso puede respirar más tranquilo en Alpine. La gran amenaza del asturiano y que podía poner en duda su continuidad en la escudería francesa, Oscar Piastri, viene pisando muy fuerte y ya es una de las grandes promesas del mundo automovilismo. La prensa británica coloca al joven piloto en Williams para 2023.

"Ya sabéis que me gusta manteneros actualizados con los rumores del paddock. Uno de ellos es que Williams está interesado en los servicios de Oscar Piastri para el próximo año", indicó Ted Kravitz, periodista de la televisión 'Sky Sports'.

No obstante, no se moja sobre si sería en sustitución de Alex Albon o de Nicholas Latifi, ya que dependerá de su propio rendimiento a lo largo de esta temporada. "No sé si será en el lugar de Alex Albon o de Nicholas Latifi. Ambos están muy contentos en este equipo. Algo de lo que estar pendiente más adelante esta temporada", indicó.

La salida del campeón de Fórmula 2 y Fórmula 3 podría acercar a Alonso a continuar una temporada más en Alpine. Además, es cierto que ya habían mostrado interés desde el equipo en ceder a Piastri si no podían ofrecerle asiento y Williams podría ser una opción interesante para seguir creciendo como piloto al máximo nivel automovilístico.

Tan solo cuatro carreras disputadas del Mundial de Fórmula 1 2022 y ya suenan varios cambios de cara al próximo año. El propio Kravitz se disculpó porque en primera instancia informó de que Piastri podría llegar a Aston Martin, y asegura que Williams, en estos momentos, es el mejor posicionado.

"Sé que dije que podríais ver a Oscar Piastri en Aston Martin. Me equivoqué con eso. Oscar Piastri y Alpine están estudiando Williams como lugar para Oscar Piastri para el año que viene", declaró el reportero en su habitual sección tras cada Gran Premio del campeonato del mundo en 'Sky Sports F1'.