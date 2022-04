Tras su abandono en el Gran Premio de Australia, todos nos quedamos 'helados' al ver a Carlos Sainz anclado de nuevo en la grava tras la salida del GP de la Emilia Romaña.

15 días después, la misma postal. El '55' no completó su mejor arrancada, dejó ir a Lando Norris y Daniel Ricciardo y Sergio Pérez se echaron encima de él.

En la frenada de la chicane de Tamburello, cuando parecía que podía haber retomado el control de la situación, Ricciardo embistió el F1-75 del madrileño y le mandó a la grava.

Por más que aceleró Sainz, el monoplaza se había quedado anclado, mientras que por el retrovisor veía al australiano escaparse por la zona asfaltada.

Nuevo '0' en su casillero y enorme decepción tras un fin de semana agridulce: "Por alguna razón, Daniel se fue contra el piano, le dejé mucho espacio, pero creo que debe haber perdido la parte delantera del coche y chocó conmigo con la mala suerte de que me quedé atascado de nuevo en la grava".

Pues bien, tras una carrera en la que terminó último en la 18ª plaza, Ricciardo salió al paso para explicar el accidente con Carlos Sainz y reconocer su culpa.

"En un principio pensé que me había chocado con Carlos, pero creo que después tuve otro contacto. De antemano sabes que va a haber un tapón en la primera curva, y creo que me subí al bordillo, traté de dejarme un poco más de espacio", señaló el 'aussie'.

"Recuerdo que tan pronto como me subí a él, empecé a saltar, y en algún momento Carlos tiene que girar hacia la izquierda para hacer la curva de derechas, así que acabamos entrando y, obviamente, le di en la parte trasera", apuntó.

"Tan pronto como lo golpeé, lo vi haciendo un trompo, y yo estaba como, 'ah, sí, esto no es divertido'. Así que arruiné mi carrera, pero también la suya", añadió.

Tras ello, Ricciardo entonó el mea culpa: "Tengo que ser responsable, no creo que haya sido algo en donde me haya quedado bloqueado y me haya estrellado contra él, pero las condiciones eran complicadas".

"Revisaré la onboard e iré a ver a Carlos para pedirle disculpas. Eso no cambia nada, pero es lo único que puedo hacer", zanjó el piloto de McLaren.