Parece que las cartas del futuro de Carlos Sainz están sobre su mesa. Mercedes le ofrece un año, Red Bull un contrato "tacaño" y Audi, a pesar de no tener un proyecto puntero a medio plazo, sí le da tres años y muchos, muchos millones.

Según 'racingnews365', le ofertan la misma duración que a Nico Hülkenberg, pero un sueldo de 26 millones de euros por temporada, lo que le dejaría como el tercer piloto mejor pagado de la parrilla, tras Max Verstappen y Lewis Hamilton.

En Red Bull reconocen que "no pueden igualar" la propuesta de Audi y que no tienen prisa por anunciar su decisión, lo que no quita que no pierdan de vista los movimientos del madrileño.

"Creo que tiene una muy buena oferta de Audi para tres años, pero tiene que tomar una decisión relativamente pronto", ha explicado Helmut Marko en declaraciones a 'crash.net'

"Nosotros, en cambio, no tomaremos una decisión pronto, no dejamos que cosas así nos presionen. Pero, por supuesto, estamos analizando la situación", ha añadido el asesor de Red Bull.

Mucho tendrían que precipitarse las cosas para que Carlos Sainz anuncie su futuro este fin de semana en Miami, pero sí podría dar a conocer su decisión en Imola dentro de dos semanas.