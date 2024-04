Carlos Sainz continúa en búsqueda activa de empleo. El piloto madrileño se quedó sin asiento en Ferrari de cara a 2025 tras el fichaje de Lewis Hamilton por parte de la marca italiana. Con varias puertas todavía abiertas, parece que el ganador de tres Grandes Premios no tiene mucha prisa por firmar su nuevo contrato.

Según las últimas informaciones, Carlos Sainz podría tener una oferta de Red Bull sobre la mesa para el próximo curso. Sin embargo, la bonificación económica que podría estar ofreciendo Audi estaría haciendo dudar al piloto español.

Así contestó, Carlos Oñoro, mánager de Carlos Sainz, al ser preguntado por las opciones que tiene para el futuro: "Unas cuantas, unas cuantas. Digamos que es un periodo interesante en este momento. El mercado de pilotos ha estado por todas partes últimamente, y creo que veremos algo de movimiento en las próximas semanas".

"No obstante, de momento, los malabarismos siguen. Puedes dormir bien entre China y Miami, no te preocupes. No habrá grandes noticias, al menos viniendo de nosotros, seguro que no. Seguimos jugando, así que ya veremos", comentó el mánager al ser preguntado por posibles novedades antes de Miami.

No parece que ninguna de las partes vaya a hacer grandes movimientos en los próximos días. Tras el anuncio del fichaje de Hülkenberg por Sauber (Audi en 2026), Red Bull y Mercedes siguen siendo los otros dos equipos que siguen teniendo uno de sus asientos libres, por lo que el destino final de Carlos Sainz sigue siendo un misterio.