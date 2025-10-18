VERSTAPPEN, A POR LOS MCLAREN
F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de la temporada 2025 de Fórmula 1.
VERSTAPPEN, DOMINADOR
Se ha llevado la pole en la sprint y la victoria. El toque de los McLaren sigue dándole alas, por lo que vuelve a partir como favorito ahora para la clasificación en Austin.
MUY BUENAS NOCHES
Regresamos de nuevo. Turno ahora de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos. Poco más de una hora para el comienzo.