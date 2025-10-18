El emotivo momento entre Sinner y Alcaraz tras la final del Six Kings Slam

Ambos tenistas se fundieron en un bonito abrazo tras el partido. Jannik se llevó una victoria importante en lo económico y banal en lo tenístico.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se jugaban uno de los mayores premios económicos de la historia del tenis. El italiano se terminó imponiendo pero el saludo entre ambos astros al finalizar el encuentro dejó un momento de un valor incalculable.

El de San Cándido y el de El Palmar se fundieron en un abrazo muy emotivo tras la final del Six Kings Slam. Ambos llevan un año lleno de éxitos en el que se han repartido los cuatro Grand Slams. Con lo exigente que es el calendario, es evidente que ambos tenistas llegaban justos de fuerzas al torneo que se celebraba en Arabia Saudí.

Sinner ha resuelto la final por la vía rápida gracias a un resultado de 6-2 y 6-4. Carlitos ha sucumbido antes el italiano dando algunas muestras de que ese tobillo puede que no esté al cien por cien recuperado tras el esguince sufrido en Tokio. Jannik también arrastraba un serio cansancio físico después de tener que abandonar en Shanghái por calambres.

Ambos se han abrazado al terminar el partido y han compartido risas que evidencian una vez más su 'buen rollo'. No importa que se trate de su máximo rival. Alcaraz y Sinner son los mayores enemigos dentro de la pista pero siguen dejando pistas de que fuera de ella tienen una rivalidad muy sana.