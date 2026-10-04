"Totalmente inaceptable"
Las 'rajadas' de la parrilla de F1 sobre el caótico inicio del GP en Malasia: Sainz, el más crítico
Los corredores reaccionan de forma negativa a la primera vuelta de formación abortada por un problema de software en el GP de Baréin en el trazado de Sepang.
La vuelta de formación inicial en Sepang fue un absoluto caos que está dando que hablar en las últimas horas. Varios monoplazas, entre ellos el de Lewis Hamilton, se quedaron sin energía por un fallo en el software, según la información proporcionada por la FIA a los medios.
No hay mejor forma de evidenciar tal esperpento que conocer las declaraciones de los propios corredores. Carlos Sainz ha sido uno de los más críticos con este tema: "Era cuestión de tiempo que pasara una cosa así. Eso es lo que sucede cuando hay tanto software y tantos controles involucrados".
"Si hubiera sido un V8 atmosférico, esto nunca habría ocurrido. Mi única incógnita es quién decidió, hace cinco años, que este era el camino a seguir. La F1 necesita hacer un examen de conciencia profundo y ver cómo terminamos en esta situación", ha reprochado el piloto de Williams, según recoge 'The Race'.
La desaparición de este tipo de motor es un aspecto que también apunta Max Verstappen, criticando que los coches tienen demasiada complejidad tecnológica. Este punto es el gran problema según otros pilotos como Russell: "Lo de hoy no ha sido Fórmula 1. Si hubiera estado en las gradas, estaría decepcionado viendo cómo iba todo".
"Ha sido horrible. Esto solo demuestra que no deberíamos tener nada de esas cosas en la parte electrónica", sostiene por su parte Lando Norris. El propio Esteban Ocon, que fue uno de los afectados, bromea sobre el tema diciendo que tuvo que "reiniciar Windows".
Alonso y Checo, incrédulos
Fernando Alonso también se ha mostrado incrédulo con la situación sosteniendo que el aficionado no quiere tanta complejidad: "Es la primera vez que veo algo así. Hay que dar explicaciones. Demasiada tecnología que el espectador tampoco aprecia".
Más crítico fue Checo Pérez: "Lo de hoy ha sido como si estuvieras en el karting de alquiler y se te acabara el tiempo. Estoy seguro de que aprenderemos de ello como deporte, pero lo que pasó hoy es totalmente inaceptable".
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