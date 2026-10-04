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¿Habrá lluvia?

F1 2026, en directo: Carrera del Gran Premio de Baréin en Malasia

Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Baréin en el mítico trazado de Sepang en Malasia con Max Verstappen y Lewis Hamilton en primera línea de parrilla.

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

HOMENAJE A MARCO SIMONCELLI

La Fórmula 1 rinde respeto al expiloto de MotoGP Marco Simoncelli, quien falleció trágicamente en este trazado un 23 de octubre de 2011. Casi quince años después el recuerdo del corredor italiano permanece intacto. Muy emotivo gesto de la competición.

MUY BUENOS DÍAS

En una hora comenzarán las hostilidades en Sepang. Llega el momento de la ansiada sesión de carrera de Fórmula 1. Un inicio que puede ser de alta tensión por la primera línea formada por Hamilton y Verstappen, viejos adversarios hace cinco años por un título que pasó a los anales de la historia de la competición. Hoy vuelven a batirse al frente y la larga recta hacia la primera curva va a prometer espectáculo. También estaremos pendientes si volverá aparecer la lluvia puesto que durante el desfile de pilotos ha llovido sobre la pista. Alonso y Sainz salen 12º y 13º respectivamente y buscan hacer el milagro de puntuar.

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