¿Habrá lluvia?
F1 2026, en directo: Carrera del Gran Premio de Baréin en Malasia
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Baréin en el mítico trazado de Sepang en Malasia con Max Verstappen y Lewis Hamilton en primera línea de parrilla.
OFICIAL: SE RETRASA LA SALIDA
La FIA ya ha anunciado que retrasa la salida. Aún no han determinado la hora exacta de inicio. Suenan los himnos de Baréin y de Malasia.
No let up 😵 #F1 #BahrainGP https://t.co/eeFZMS8uSv— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
NO PARA DE LLOVER...
No cesa la lluvia y de seguir así más minutos la FIA puede decretar retrasos en el inicio de la sesión. Hay curvas empapadas.
☔️☔️☔️ Lights out in just over 20 minutes #F1 #BahrainGP https://t.co/vYq9XDiAEL— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
SE INTENSIFICA LA LLUVIA
Los pilotos hacen el 'warm up' con el neumático intermedio y comentan que ya empiezan a aparecer grietas. Hay partes en el circuito que cae con mucha intensidad y en otras donde no llueve directamente. Ahora mismo es todo una incógnita la estrategia a seguir.
¡VUELVE A LLOVER EN SEPANG!
Atención porque el público presente en Sepang se están poniendo los chubasqueros. Faltan menos de 40 minutos para la vuelta de formación por lo que podría no secarse la pista si se mantiene esta lluvia durante unos minutos.
HOMENAJE A MARCO SIMONCELLI
La Fórmula 1 rinde respeto al expiloto de MotoGP Marco Simoncelli, quien falleció trágicamente en este trazado un 23 de octubre de 2011. Casi quince años después el recuerdo del corredor italiano permanece intacto. Muy emotivo gesto de la competición.
On race day here at Sepang, we remember and pay tribute to Marco Simoncelli ❤️ https://t.co/Mx0QPM75DT— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
MUY BUENOS DÍAS
En una hora comenzarán las hostilidades en Sepang. Llega el momento de la ansiada sesión de carrera de Fórmula 1. Un inicio que puede ser de alta tensión por la primera línea formada por Hamilton y Verstappen, viejos adversarios hace cinco años por un título que pasó a los anales de la historia de la competición. Hoy vuelven a batirse al frente y la larga recta hacia la primera curva va a prometer espectáculo. También estaremos pendientes si volverá aparecer la lluvia puesto que durante el desfile de pilotos ha llovido sobre la pista. Alonso y Sainz salen 12º y 13º respectivamente y buscan hacer el milagro de puntuar.