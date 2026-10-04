F1 2026, en directo: Carrera del Gran Premio de Baréin en Malasia

SE INTENSIFICA LA LLUVIA Los pilotos hacen el 'warm up' con el neumático intermedio y comentan que ya empiezan a aparecer grietas. Hay partes en el circuito que cae con mucha intensidad y en otras donde no llueve directamente. Ahora mismo es todo una incógnita la estrategia a seguir. Compartir en X

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MUY BUENOS DÍAS En una hora comenzarán las hostilidades en Sepang. Llega el momento de la ansiada sesión de carrera de Fórmula 1. Un inicio que puede ser de alta tensión por la primera línea formada por Hamilton y Verstappen, viejos adversarios hace cinco años por un título que pasó a los anales de la historia de la competición. Hoy vuelven a batirse al frente y la larga recta hacia la primera curva va a prometer espectáculo. También estaremos pendientes si volverá aparecer la lluvia puesto que durante el desfile de pilotos ha llovido sobre la pista. Alonso y Sainz salen 12º y 13º respectivamente y buscan hacer el milagro de puntuar. Compartir en X

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