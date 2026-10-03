Momento surrealista vivido por Carlos Sainz: ¡Recibe una pedrada y se rompe la cámara del Williams!

Durante la clasificación del GP de Baréin en Malasia una piedra impactó en la cámara 'on board' del competidor madrileño y le dejó una gran grieta.

Carlos Sainz vivió un anecdótico momento durante la sesión cronometrada en el trazado de Sepang. Y es que afortunadamente no tuvo que lamentar ningún accidente que comprometiera su integridad física, algo que no ocurrió en un componente de su Williams.

Pasaba por la recta larga que confluye en la entrada a boxes cuando una piedra impactó contra la cámara 'on board' del '55', produciéndose una grieta en su imagen bastante notoria. El español no recibió ningún golpe en su casco, pero fue cuestión de centímetros que hubiera pasado lo contrario.

Pese a esta hecho aislado, Carlos puede estar satisfecho de su decimotercer puesto de salida para la carrera. Teniendo en cuenta los resultados de la escudería británica en las sesiones de entrenamientos, es un resultado satisfactorio.

"Nos hemos pasado el fin de semana siendo solo más rápidos que Cadillac, así que llegar a la clasificación y hacer decimotercero... es una muy buena posición de salida, estábamos todo el fin de semana muy atrás", ha explicado el ex de Ferrari en declaraciones recogidas por 'Dazn'.

Tras una gran crono en Azerbaiyán donde fue noveno, esta crono se ha saldado mejor de lo que esperaba para los de Grove: "Ha sido un fin de semana muy complicado hasta ahora, obviamente volver a un circuito de carga aerodinámica ha puesto en evidencia todavía las limitaciones que tenemos en el coche, incluso con las mejoras de Bakú".

Pese a todo, Sainz insiste en que el resultado de la sesión de sábado es muy bueno: "Contento por el progreso con los ingenieros, y el hecho de estar así, cuatro o cinco posiciones más arriba de lo esperado. Muy contento".

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