El caos del GP de Baréin: ¿Por qué se pararon los coches de repente?

Tras la vuelta de formación, un fallo en el sotware afectó a un porcentaje alto de la parilla. Los pilotos eran incapaces de acelerar con unos monoplazas que no respondían.

Es probablemente una de las imágenes del año en la Fórmula 1. La vuelta de formación del Gran Premio de Baréin en Malasia dejó un momento surrealista que terminó con varios coches completamente parados. Nadie sabía la causa y hubo que suspender la salida.

Primero fue Max Verstappen. El neerlandés fue el primero en mostrar evidencias de que algo no iba bien. Saliendo desde la 'pole' y teniendo que seguir al 'Safety Car' en la vuelta de formación, Max perdió la estela del Coche de Seguridad.

Antes de que incluso se pudiera llegar a presagiar que estaba pasando, el Ferrari de Lewis Hamilton comenzó a mostrar los mismo problemas. Charles Leclerc, segundos después, también estaba en la misma situación dejando un momento completamente surrealista.

Hamilton llegó a quedarse parado y Estaban Ocon sufrió el mismo destino que el británico. Ambos, varados en la parrilla de salida del circuito de Sepang. Tras la carrera, la FIA ha explicado el motivo de uno de los problemas más surrealistas que se ha visto en todo el campeonato.

Nicholas Tombazis, director técnico de la FIA, ha revelado qué ha pasado: "Ha habido un bug en el software y algunos coches se han parado. Hemos tenido que hacer una actualización al software para que los equipos lo instalasen en los coches, por eso hemos tardado".

La incertidumbre ha reinado durante largos minutos en el GP de Baréin. Por suerte, se ha podido reanudar la carrera y arreglar el problema pero un precedente de estas características podría ser muy peligroso de cara al futuro de la normativa.

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