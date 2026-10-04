Tirón de orejas de Alonso a Aston Martin pese al octavo puesto en Malasia: "Esperaba más del coche"

El de Aston Martin desgrana las debilidades del coche tras su espectacular actuación en Malasia donde remontó hasta la octava posición, siendo este el mejor resultado del año.

Aston Martin ha conseguido su mejor resultado del año con la gran P8 de Fernando Alonso en Sepang. Tuvo doble mérito teniendo en cuenta que la estrategia inicial al no poner intermedios hundió al asturiano en los primeros giros de carrera.

El bicampeón fue progresando hasta alcanzar el top 10 y un octavo que le da cuatro buenos puntos, la mayor cantidad en este aciago 2026. Lo que debe ser todo alabanzas, Fernando ha sido crítico con las prestaciones del coche: "Esperaba un poco más del coche en el rendimiento en carrera".

"Íbamos bien, pero tenía mucho sobreviraje. Ajustamos un poco el alerón delantero, pero tenemos que trabajar", ha argumentado el bicampeón del mundo de Fórmula 1 sobre los problemas que ha sentido en el trazado malayo. También ha valorado que su actuación viene marcada por lo caótico que fue el GP.

"Era posible remontar porque en estas carreras siempre hay algún incidente, va a pasar algo y todo se reagrupa en algún momento de la carrera", ha explicado Alonso en declaraciones realizadas a 'As'.

El ovetense aprovechó para desgranar su batalla final contra Norris para amarrar el octavo: "Tengo que volver a ver al carrera. Cuando te metes en líos, como Lando con Nico, creo que acabaron con la batería y luego estuvo dos vueltas cargándola".

"Yo tenía la batería a tope en esas dos vueltas e iba utilizándola en las rectas. Así que son circunstancias que te ayudan, o no te ayudan, si consigues entenderlas y leerlas en la carrera", ha desgranado el '14' sobre las claves de haber aguantado a todo un McLaren.

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