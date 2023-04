Fernando Alonso tiene preparado el colmillo. Como siempre. Lo tiene por si alguien falla. Por si hay opción. Por si puede rascar una victoria y llegar a la 33 y, por qué no, por si puede pelear hasta el final para lograr su tercer Mundial de Fórmula 1. Sí, por fin lo ha mencionado. Y sí, de nuevo un Red Bull se ha 'eliminado' a sí mismo en una clasificación. Esta vez, en Australia.

Y si en Arabia Saudí fue Max Verstappen quien dijo 'hasta aquí' por un palier en esta ocasión ha sido Sergio Pérez. Ha sido el azteca quien ha caído antes de tiempo. Quien no ha podido prácticamente hacer ni una sola curva en Albert Park.

Porque en Q1 ya estaba fuera. Porque, es más, lo estaba en la tercera de las curvas que dan forma a Melbourne. Ya se mostró más que nervioso en los Libres 3, con un coche prácticamente inconducible, y no fue ni mucho menos un espejismo.

El RB19 estaba irreconocible. Bloqueando, saliendo de excursión por los exteriores de la pista... Nada que levantase optimismo, pero nada que no se pudiera arreglar desde los últimos ensayos hasta la clasificación.

"¡Es el mismo p*** problema de antes!"

Pero no lo hicieron, y en la curva 3 de Melbourne bloqueó neumáticos para plantar el coche en la arena. No pudo sacarlo de ahí, y provocó la primera y única bandera roja de la clasificación.

Su cabreo era evidente: "¡No hemos resuelto el problema! ¡Es el mismo p*** problema que hemos tenido antes!"

Y ni se quitó el casco mientras iba de camino al garaje, lo cual invita más a pensar en que no tenía precisamente la mejor de sus sonrisas.

No es para menos, porque Australia no es Arabia Saudí. Porque si en Jeddah adelantar era posible, y para Verstappen no fue complicado pasar del 15º al segundo puesto, para Pérez estar en el podio saliendo 20º en Albert Park parece misión imposible por más Red Bull que se tenga.

"Red Bull está en otra categoría, pero solo hay uno"

Alonso, tan feliz: "Con Pérez fuera, y pensando en el Mundial, nos puede acercar al campeonato".

"¿La victoria? Red Bull está en otra categoría... pero aquí solo hay uno", sentenció el asturiano delante de los micrófonos de 'DAZN'.