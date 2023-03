Una imagen en el podio de Arabia Saudí fue de lo más viral en la Fórmula 1: Jos Verstappen, padre de Max, con rostro muy serio mientras Sergio Pérez celebraba con los mecánicos de Red Bull su victoria en el Gran Premio de Yeda. Ahora su hijo le ha defendido dos semanas después.

Durante el fin de semana de Australia, Max ha dicho que su padre simplemente "no pertenecía ahí" y por eso no celebró la victoria del mexicano. Además, ha acusado a las redes sociales de "mostrar siempre las imágenes equivocadas".

"Siempre muestran las imágenes equivocadas. Checo se baja de su coche y quiere celebrar con sus mecánicos, lo cual es bastante normal. Y mi padre simplemente no pertenece allí, por eso no salta allí como un idiota", dice el bicampeón de la F1.

E insiste: "Creo que eso es normal, solo que algunas personas lo ven diferente. Eso está bien, entonces simplemente no lo ves de esa manera. El punto es que nos preocupamos por nosotros mismos y no por lo que el mundo de Twitter piense al respecto".

Defiende a su padre que, como él, "no quiere perder": "Mi padre, por supuesto, siempre es mi mayor admirador. No me gusta perder y a mi padre tampoco, así crecimos".

Está más que claro que los Verstappen no toleran la derrota. Max dijo tras Yeda que no estaba en Red Bull "para ser segundo", dejando claro que su mayor objetivo en estos momentos es derrotar a su compañero. En la escudería pueden saltar chispas si esto sigue así.