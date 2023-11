Desde el comienzo de temporada lleva pasando. Se dijo. Se sabía. Se explicó. Se informó sobre el gran problema de Aston Martin. Sobre ese defecto que se notaba, y no precisamente poco, en algunas pistas. Que podía lastrar, y que ha lastrado, al coche en por ejemplo Monza. Porque desde Bahrein, desde los test, faltaba velocidad en recta. Y Fernando Alonso lo ha recordado en Abu Dhabi.

En la última carrera de la temporada. En el punto y final a 2023 y en el punto y aparte en su trayectoria en Aston Martin. En uno que retomará en los test, y en los que espera que ese punto débil, ese gran punto débil, se elimine.

Porque la velocidad punta del AMR23 es la que es, y eso es algo que ha lastrado y no precisamente poco al coche verde. Que ha lastrado a Fernando Alonso.

"Y con diferencia"

En Yas Marina se notaba. Se notaba y mucho. Porque en recta, aún con el DRS, no era capz e acercarse a los McLaren. No era capaz de superar a Oscar Piastri. No podía adelantar a esos monoplazas que son rivales, o que eran rivales, en el Mundial.

Por radio fue más que claro: "Tenemos el coche más lento en recta... y con mucha diferencia".

Lo cierto es que, casualmente, en cuanto dijo eso se ventiló a Lewis Hamilton en una de las rectas de Yas Marina, para comenzar a abrir brecha con él y afianzar su puesto de puntos.

¿Lo solucionarán en 2024?

Veremos si es posible que en el largo invierno son o no son capaces en la fábrica de Aston Martin de solucionar el problema de la velocidad punta... por el bien de la 33, ojalá.