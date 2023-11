Fernando Alonso ha vuelto a apuntar hacia la FIA. El asturiano, en esta ocasión, lo ha hecho por la última prohibición del organismo internacional. Lo ha hecho después de que hayan decidido prohibir los adelantamientos en la salida del 'pit lane' después de las escenas que protagonizaron tanto él como Max Verstappen en Abu Dhabi.

Y es que no tardaron ni 24 horas en decir 'no' a esas acciones. En decir 'no' a esos adelantamientos casi imposibles por la estrechez de la zona salvo en casos de necesidad mayor. Salvo cuando el monoplaza de delante tenga un problema más que evidente...

Eso hizo que en la sesión de clasificación se formasen auténticos atascos en el túnel de Yas Marina. Los monoplazas, para poder dar una vuelta, debían salir del garaje con casi cuatro minutos de adelanto pues tardaban al menos uno en poder llegar al circuito. Y eso ha hecho que Alonso reaccione.

"El formato de clasificación está obsoleto"

Lo ha hecho en declaraciones que recogen en 'RacingNews365': "Todo esto demuestra que el formato de clasificación está obsoleto".

"No podemos tener estas cosas y este estrés. Es muy estresante para cualquiera. Y luego los límites de pista, que es un problema muy doloroso para cualquiera en cada vuelta", insiste.

Y ojo a lo que afirma: "La clasificación solía ser la mejor sesión del fin de semana. Ibas al máximo, conduciendo coches muy rápidos. Ahora es lo peor de los Grandes Premios".

"Es lo peor del fin de semana"

"Para los equipos. Para los pilotos. Por la gestión del tráfico. Los límites de pista. Los comisarios. No respetar el delta. Por borrar vueltas. Por obstaculizar a la gente...", prosigue.

Veremos si la F1 toma nota de las palabras de Alonso, que él bien sabe de esto y que conoce otros formatos de clasificación tanto dentro del Gran Circo como fuera de él.