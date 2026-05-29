Ducati confirma el 'apto' de Marc Márquez para correr el GP de Italia

El equipo italiano ha confirmado que el vigente campeón del mundo podrá competir en Mugello tras pasar con éxito la última revisión médica.

Marc Márquez podrá disputar el GP de Italia. Tal y como ha anunciado Ducati en sus redes sociales, el piloto ilerdense ha recibido la confirmación del equipo médico y MotoGP que autoriza al vigente campeón para correr la carrera sprint del sábado y la carrera del domingo.

Esta semana, tras realizarse una primera revisión médica, Márquez confirmó que estaría presente en Mugello con el visto bueno para realizar los entrenamientos libres de este viernes, con el fin de comprobar el estado de sus lesiones.

Una vez concluidos los libres, el piloto se ha vuelto a someter a un examen médico en el que se ha determinado que puede correr durante el fin de semana completo. "Una gran sonrisa. Después del chequeo médico una vez completada la sesión, Marc Márquez ha sido declarado 'apto'", ha escrito el equipo de Ducati en sus redes.

De esta forma, y tras haber efectuado unos entrenamientos con buenas sensaciones y una mejora progresiva, Márquez estará mañana disponible para correr las clasificaciones y las carreras correspondientes.

Por último, tanto Márquez como Gigi Dall’Igna y el doctor Ángel Charte han mantenido una conversación detallando el alcance del estado del quinto metatarsiano del pie derecho y el hombro derecho del veterano piloto.

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