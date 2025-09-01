Lo que le faltaba a Hamilton: la dura sanción que tendrá que cumplir en el Gran Premio de Italia

Al británico le salió muy caro su incidente en el GP de Países Bajos. No solo se quedó fuera de la carrera, también deberá cumplir una penalización en el próximo gran premio.

Lewis Hamilton está teniendo una temporada para olvidar en Ferrari. El siete veces campeón del mundo, que llegaba a Zandvoort con ganas de revertir su situación, vio como perdía el control de su monoplaza en una de las curvas del trazado neerlandés.

Hamilton se quedó fuera de la carrera en la vuelta 23 y terminó explicando que no era "normal" que él cometiera este tipo de errores. Lewis perdió el tren trasero de su Ferrari cuando el asfalto comenzó a humedecerse gracias a la lluvia.

Sin embargo, más allá de volver a sufrir un accidente y de irse de Zandvoort con cero puntos en el casillero, Hamilton va a tener que cumplir con una sanción. Los comisarios decidieron que Lewis había incumplido una directriz explícita del director de carrera en las vueltas de calentamiento.

Hamilton entró demasiado rápido en la curva previa al 'pit lane', donde había una doble bandera amarilla. Es infracción ha resultado en cinco posiciones de sanción para el Gran Premio de Italia que se disputará en el circuito de Monza el próximo fin de semana.

Desde luego, Hamilton no levanta cabeza y tendrá que comenzar el gran premio de 'casa' con un lastre que, desde luego, le perjudicará durante la carrera. El británico atraviesa una crisis muy dura y, de momento, sigue sin ver luz a final del túnel.