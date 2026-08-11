Puente critica al rey Felipe VI por saludar y fotografiarse con el agitador ultra Javier Negre: "Una absoluta ignominia"

El contexto Según informa 'El Confidencial', el monarca no sabía quién le estaba pidiendo la foto. El agitador ha llegado a llamar "títere de Sánchez" a Felipe VI y "vergüenza" a la reina Letizia.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, criticó la interacción entre el rey Felipe VI y el agitador ultra Javier Negre en un evento en Cali, calificándola de "ignominia". Puente argumentó que Negre ha insultado gravemente a los reyes y es conocido por difundir difamaciones y acosar a políticos progresistas. Además, destacó que el rey, como símbolo, debe ser cuidadoso con quién se fotografía, ya que su imagen puede verse comprometida. Negre respondió acusando al Gobierno de corrupción, a lo que Puente replicó llamándolo "un virus". La Casa Real no ha comentado al respecto.

"Esta situación me parece una absoluta ignominia". Son las palabras que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno, Óscar Puente, ha dedicado a un vídeo en el que se ve al rey Felipe VI saludando al agitador ultra Javier Negre durante la ceremonia de toma de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia celebrada en Cali.

En el vídeo, podemos ver al agitador ultra acercándose al monarca para darle la mano. Acto seguido, se acerca a decirle algo y le pide hacerse una fotografía con él, a lo que el rey accede sonriente. Según explica el periodista José Antonio Zarzalejos en 'El Confidencial', Felipe VI no sabía que se trataba de Negre, aunque por el momento no ha habido un pronunciamiento oficial de la Casa Real respecto a estas imágenes ni sobre el tuit de Óscar Puente.

Ante la polémica generada alrededor de su mensaje, el ministro Puente ha querido explicar por qué esa situación le parece una "ignominia", algo que cree que "no habría que explicar", pero que argumenta en cuatro razones.

"Negre ha insultado reiterada y gravemente a la reina de España. No voy a reproducir aquí los insultos pero están al alcance de quien quiera verlos. Negre ha insultado gravemente al rey. En este punto sería necesario recordar que hay gente en la cárcel en este país por Injurias a la Corona. Negre es un profesional de la difamación y el bulo. Negre es un activista de ultraderecha que práctica el acoso a los políticos progresistas y a sus familias, entre otras a la mía", recalca.

A esto, añade que el rey Felipe es "un símbolo" y advierte que "no es inocuo junto a quién se fotografía o a quién saluda en un contexto que no es protocolario, ni forma parte de ninguna relación institucional". "Su imagen se contamina y la del sujeto con el que se fotografía se limpia. Y ambas cosas son inaceptables", sentencia.

Los insultos de Negre a los reyes

Según la Real Academia Española, una "ignominia" hace referencia a una "afrenta pública" y sus sinónimos son "vergüenza", "deshonor", "ofensa", "oprobio", "agravio" o "injuria", entre otros. En un mensaje posterior, Puente defendía que el uso de esa palabra para "combatir" a este tipo de activistas. "No estoy en absoluto de acuerdo contigo. En nada. Si te parece poco el minuto de gloria que ha tenido es que os cuesta enteraros de qué va esto y cómo hay que combatirlo. Mucho se ha dejado crecer a esta gentuza", respondía a una usuaria en la red social X, que le reprochaba que le estuviese dando "más segundos de gloria".

Posteriormente, Negre contestó a Puente asegurando que forma parte de un "Gobierno corrupto". "Ignominia no es que el rey de todos los españoles salude al propietario del grupo de medios más viral en política de Hispanoamérica. Ignominina es que se vea obligado a saludar a representantes de un Gobierno corrupto que le bloquea su llegada a Ceuta. Eso sí que es ignominia", escribió el activista ultra, a lo que Puente contestó: "Hay una sola verdad en tu tuit. Que eres un virus".

Hay que recordar que Javier Negre ha dirigido varios ataques a los reyes Felipe y Letizia a través de sus redes sociales. Sobre Felipe VI, aseguró que era "un títere de Sánchez". "Una pena. Su postura nos va a enfrentar aún más con Estados Unidos. Necesitamos líderes valientes para los tiempos que corren", escribió en sus redes. Sobre Letizia, directamente, dijo que era "una vergüenza para un pueblo católico como el nuestro".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido