Brutal 'palo' de Pecco Bagnaia a Ducati: "Desde la primera carrera no sabemos qué hacer"

La crítica de Bagnaia a MotoGP tras los accidentes en el GP de Cataluña: "Nosotros no decidimos"

El bicampeón del mundo se muestra desesperado por averiguar en dónde radican los múltiples problemas de su moto, señalando la diferencia de rendimiento con el resto de pilotos de la marca.

La situación en Ducati empeora cada fin de semana, sobre todo con Pecco Bagnaia. Más allá de la diferencia abismal de rendimiento entre Aprilia y los de Borgo Panigale, la moto del piloto italiano no termina de ayudarle a acabar más de una carrera en condiciones.

En el último GP de Gran Bretaña, Bagnaia no pudo acabar la carrera al sufrir una dura caída cuando ostentaba la décima quinta plaza, y no dudó en expresar su frustración. "Es muy extraño, la verdad. Nunca pierdo el control de la parte delantera al salir de una curva. Ha sido uno de los fines de semana más duros de la temporada", comentó el turinés.

Tal fue el enfado de Pecco con su situación que, en una entrevista concedida a 'GPOne' después de la carrera, expuso la complicada realidad que vive con Ducati desde la primera carrera de la temporada. "Desde la primera carrera de la temporada no tengo agarre, prácticamente cero, y no sabemos qué hacer", asegura el bicampeón del mundo.

A pesar de los múltiples cambios y modificaciones realizadas en su moto, los problemas persisten y no termina de comprender dónde radican. "Yo también me pregunto qué ha pasado. Hemos cambiado todo: el ajuste, la electrónica. El hecho es que no hay un problema específico", añade Bagnaia.

Por último, el piloto ha sembrado la duda en relación a por qué el resto de pilotos de Ducati no tiene tantos problemas, haciendo hincapié en el agarre de la moto. "Es difícil de entender, sobre todo porque hay otros pilotos de Ducati que sí tienen mucho agarre", concluye el italiano.

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