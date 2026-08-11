"No juegues el US Open": la alarmante petición de un extenista a Carlos Alcaraz

"No juegues el US Open": la petición de un extenista a Carlos Alcaraz en medio de su recuperación

Batata Clerc, exnúmero cuatro del mundo en 1981, ha aconsejado al tenista español aplazar su vuelta al circuito ATP hasta la gira asiática y evitar el siguiente Grand Slam.

Carlos Alcaraz continúa preparándose para adelantar su regreso después de cuatro meses sin jugar a nivel profesional. Su lesión en la muñeca derecha le ha impedido volver a las pistas antes de lo esperado, y el tenista español aún no ha confirmado en qué torneo hará oficial su vuelta al circuito ATP.

Una semana después de anunciar su ausencia en el Masters 1000 de Cincinnati, al igual que Jannik Sinner, la presencia de Carlitos en el US Open pende de un hilo. El murciano podría volver en el Grand Slam; sin embargo, un extenista argentino le ha rogado que no lo haga.

"No juegues el US Open. Te falta match play y son partidos a cinco sets. Quizás ganes un par de partidos, es muy probable, pero no lo hagas. Arranca en Asia para estar diez puntos; vos tenés que estar diez puntos para ganar un torneo", le ha aconsejado Batata Clerc, exnúmero cuatro del mundo en 1981, a Alcaraz.

En declaraciones para 'ESPN', el argentino le recomienda aplazar su regreso hasta el comienzo de la gira asiática de la ATP, donde podría tener un inicio más tranquilo y coger rodaje de cara al final del calendario.

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