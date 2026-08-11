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"Siempre lo da todo"

La confesión de un legendario exentrenador de Djokovic sobre Nadal: "Novak es el mejor tenista, pero Rafa..."

Goran Ivanisevic, artífice de los éxitos de 'Nole', ha destacado la figura del extenista manacorí, a pesar de preferir a su pupilo, llegando a decir que "le confiaría" su vida.

Rafa Nadal y Novak Djokovic Rafa Nadal y Novak DjokovicGetty

El debate acerca de cuál es el mejor tenista de la historia es un bucle sin fin. Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal han dominado el circuito ATP durante años, deleitando a los aficionados y generando una conversación interminable sobre quién de los tres es el mejor.

"Para mí, Novak es uno de los mejores atletas de la historia, y posiblemente el mejor tenista. Novak es el más completo; juega el mejor tenis. Es como un tiburón o una serpiente, te atrapa y te asfixia, no hay vuelta atrás", ha asegurado Goran Ivanisevic, exentrenador del tenista serbio y artífice de los éxitos de 'Nole'.

El que es el actual entrenador de Arthur Fils ha ensalzado la figura de Djokovic, tanto dentro como fuera de la pista: "Tiene tiempo y consejos para todos; me molestó varias veces porque se ocupaba de todos media hora antes del partido, pero así es él".

En sí, Ivanisevic se decanta por su pupilo, pero ha dejado varios comentarios acerca de los otros dos integrantes del 'Big Three', elogiándolos. "Si tomamos a Federer, que juega con una belleza exquisita y es un placer verlo jugar incluso cuando juega mal. Y luego a Nadal, que siempre lo da todo y a quien le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello", añade el técnico croata para le medio 'Sportsklub'.

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