Férrea defensa de un campeón del mundo a Alonso: "No necesita el mejor coche para..."

Jenson Button, expiloto y embajador de Aston Martin, ha analizado el rendimiento de Fernando resaltando, como viene siendo costumbre, la capacidad del asturiano de sacar resultados con un coche muy pobre.

Todo hace pensar que Fernando Alonso y Aston Martin comenzarán a vivir un Mundial algo distinto a lo visto hasta ahora a partir del Gran Premio de Países Bajos. La última carrera en Hungría certificó un cambio de dinámica muy importante de cara al que tanto piloto como escudería pudieran afrontar objetivos más ambiciosos.

Jenson Button, campeón del mundo y embajador de Aston Martin, es consciente de la capacidad de Alonso para exprimir todo lo que el monoplaza le pueda dar. El británico apunta que no es necesario que Fernando cuenta con el mejor coche, basta que sea competitivo.

Ese es precisamente el objetivo de Aston que con las mejoras incorporadas en Hungría ha dejado de ser el peor coche de la parrilla. Button resalta los duros momentos que ha vivido Fernando y cómo eso le ha hecho ser el piloto qué es.

Además, el expiloto también señala que Alonso no es peor piloto por muy mal que le haya ido estas últimas temporadas: "Creo que Fernando es un gran ejemplo de eso. Ha conseguido prácticamente todo lo que ofrece este deporte y, sin embargo, lleva años esperando volver a ganar un Gran Premio. No es porque se haya olvidado de pilotar. Ni mucho menos"

"Dadle a Fernando un coche competitivo. Ni siquiera tiene que ser el coche más rápido de la parrilla, simplemente uno capaz de luchar, y hará que suceda", pide Button en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

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