Ahora

Eclipse solar

El fenómeno que hace a España el epicentro cósmico del mundo

España rural

El eclipse solar llena de vida la España vaciada: pueblos casi deshabitados serán el centro del mapa mundial

Muchos negocios han recibido un gran impulso gracias a este evento tan importante. A pesar de ello, lugares como el Valle de Iruelas, afectado por los incendios, han sufrido numerosas cancelaciones por el miedo que ha generado el fuego.

Muchos negocios han recibido un gran impulso gracias a este evento tan importante. A pesar de ello, lugares como el Valle de Iruelas, afectado por los incendios, han sufrido numerosas cancelaciones por el miedo que ha generado el fuego.

Muchos pueblos de la España vaciada se van a convertir en el lugar elegido por muchas personas para ver el eclipse solar total que se vivirá en nuestro país dentro de dos días. Así, el eclipse se ha convertido en la esperanza de muchos de estos pueblos.

Así, muchos establecimientos hoteleros manifiestan que han sido reservado con mucha antelación a causa de este hito. Otros se han animado a mostrar las bondades de su pueblo para ver el eclipse, señalando que no se van a sufrir las masificaciones que se van a vivir en otros lugares, lo que puede hacer que la experiencia sea más agradable.

De esta manera, el eclipse permitirá impulsar muchos negocios debido al aumento del turismo e, incluso, acercar la astronomía a los propios vecinos de estos pueblos y a todos aquellos que decidan elegirlos para ver el eclipse solar.

Más Vale Tarde se ha desplazado hasta uno de esto pueblos, el Valle de Iruelas, en Ávila. Esta ha sido una de las zonas que ha sufrido los terribles incendios que asolaron parte de nuestro país hace unas semanas y esto ha provocado que muchos turistas hayan decidido cancelar sus reservas.

A pesar de ello, los vecinos de la zona señalan que "hay bastante vida después del incendio". Por ejemplo, una de las posibilidades que ofrece este lugar es ver el eclipse desde la mitad de un embalse subido en una piragua.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Un terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia: hay al menos 111 muertos y decenas de personas atrapadas
  2. Lío por la 'no normalidad': la guerra de versiones del Gobierno central y el ceutí por la situación en Ceuta
  3. El incendio en Niebla (Huelva) está "fuera de capacidad de extinción" tras arrasar 20.000 hectáreas
  4. Un juzgado de Madrid investiga cinco denuncias por la compra del ático que costó 6,3 millones de euros al Gobierno de Ayuso
  5. Preocupación en Defensa y el CNI por la instalación de una planta china junto a la base naval de Ferrol ante el riesgo de espionaje
  6. Retiran seis modelos de gafas para ver el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares