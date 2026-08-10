El eclipse solar llena de vida la España vaciada: pueblos casi deshabitados serán el centro del mapa mundial

Muchos negocios han recibido un gran impulso gracias a este evento tan importante. A pesar de ello, lugares como el Valle de Iruelas, afectado por los incendios, han sufrido numerosas cancelaciones por el miedo que ha generado el fuego.

Muchos pueblos de la España vaciada se van a convertir en el lugar elegido por muchas personas para ver el eclipse solar total que se vivirá en nuestro país dentro de dos días. Así, el eclipse se ha convertido en la esperanza de muchos de estos pueblos.

Así, muchos establecimientos hoteleros manifiestan que han sido reservado con mucha antelación a causa de este hito. Otros se han animado a mostrar las bondades de su pueblo para ver el eclipse, señalando que no se van a sufrir las masificaciones que se van a vivir en otros lugares, lo que puede hacer que la experiencia sea más agradable.

De esta manera, el eclipse permitirá impulsar muchos negocios debido al aumento del turismo e, incluso, acercar la astronomía a los propios vecinos de estos pueblos y a todos aquellos que decidan elegirlos para ver el eclipse solar.

Más Vale Tarde se ha desplazado hasta uno de esto pueblos, el Valle de Iruelas, en Ávila. Esta ha sido una de las zonas que ha sufrido los terribles incendios que asolaron parte de nuestro país hace unas semanas y esto ha provocado que muchos turistas hayan decidido cancelar sus reservas.

A pesar de ello, los vecinos de la zona señalan que "hay bastante vida después del incendio". Por ejemplo, una de las posibilidades que ofrece este lugar es ver el eclipse desde la mitad de un embalse subido en una piragua.

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