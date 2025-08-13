La propuesta del presidente de la FIA sobre las carreras al sprint: ¿Parrillas invertidas?

Stefano Domenicali está dispuesto a experimentar con el formato a sprint y mantiene su deseo de aumentar en número estas sesiones en el futuro, apuntando hacia MotoGP.

Las carreras a sprint son una de las últimas novedades que ha traído la Fórmula 1 en los últimos años. Esta implementación introducida en 2021, ha generado mucho debate entre los pilotos, siendo Fernando Alonso uno de los corredores que no lo ve con buenos ojos.

Stefano Domenicali, presidente de la F1, siempre ha defendido este formato y ha advertido de que se realizarán más cambios. Dispone de dos ideas que pueden aumentar el debate entre los pilotos: una parilla invertida donde los mejores clasificados salgan más atrás y aumentar el número de sprints.

"Creo que el Sprint, sea cual sea el formato adecuado, es necesario. Representará el futuro. Hay cada vez más ganas de avanzar en esta dirección y, por lo tanto, estoy listo para presentar y debatir no sólo más carreras Sprint, sino también nuevos formatos, nuevas ideas", ha manifestado el ex jefe de Ferrari en una entrevista para el medio 'The Race'.

Asegura que la parrilla invertida, tal y como se está realizando en F2 y F3, vendría de la mano con un aumento de estas carreras. Anteriormente se habían mostrado muy reacios a esta medida revolucionaria, pero ahora no lo toma como algo imposible de realizar.

"Estamos abiertos a ello, porque creo que es lo correcto: escuchar a nuestros aficionados, intentar crear algo y no tener miedo de cometer errores. Quien cree en no cometer errores no hace nada nuevo", ha valorado el dirigente italiano.

En MotoGP, hay carrera a sprint en los 22 grandes premios del calendario. El dirigente italiano no ha descartado seguir sus pasos, pero sí que lo ha considerado como un cambio demasiado revolucionario y opta por una normativa con cambios progresivos: "No digo que no, pero creo que, entre 6 y 24 carreras, tenemos que dar pasos intermedios".